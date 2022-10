Cariplo: approva budget 2023, risorse salgono a 171 milioni

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - La Commissione centrale di beneficienza della Fondazione Cariplo ha approvato il documento previsionale programmatico per il 2023, che definisce gli obiettivi e le risorse per l'attività filantropica. Per il prossimo anno, si legge in una nota, è stato stanziato un budget complessivo di circa 171 milioni, in crescita rispetto ai 150 previsti per il 2022.

Il cda ha poi confermato per un terzo mandato il direttore generale Sergio Urbani, che resterà in carica per i prossimi quattro anni, dopo aver guidato, nei precedenti otto, la fondazione in un percorso di profonda trasformazione.

Le risorse serviranno a perseguire 9 obiettivi a cui la Fondazione intende contribuire: sfide demografiche, cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente e della biodiversità, contrasto alla povertà, occupabilità, nuove forme della partecipazione culturale, ricerca scientifica, sistemi territoriali di welfare, abitare sociale e capacity building delle organizzazioni non profit. Cariplo ha inoltre messo a fuoco il notevole potenziale che può avere la sua attività nell'affiancare i soggetti del territorio che partecipano al Pnrr, con l'obiettivo non solo di migliorare il tasso di successo nell'acquisire risorse ma anche di rendere più efficiente il loro utilizzo.

"La strategia di azione che la Fondazione ha elaborato per il prossimo anno riconosce le sfide che ci attendono, così concrete e così stringenti, e le affronta guardando al futuro. Le risorse messe in campo per il 2023 non vogliono essere una risposta generica che cerca di tamponare alcuni problemi ma piuttosto un investimento pieno di fiducia e speranza sulle energie e sulla creatività delle nostre comunità, a partire da quell'eco-sistema di soggetti che ogni giorno tesse legami e mette in campo opportunità per tutte le persone", ha dichiarato il presidente della Fondazione, Giovanni Fosti. (ANSA).