Ambiente: a Milano la lezione di Jane Goodall

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Tutto nell'ecosistema è interconnesso; ogni specie vegetale e animale ha un ruolo da svolgere nel bellissimo arazzo vivente. Ogni volta che una specie si estingue localmente è come se si tirasse un filo da quell'arazzo. Se si tirano abbastanza fili, l'arazzo cadrà a brandelli e l'ecosistema crollerà". E' la lezione consegnata dalla celebre etologa ambientalista Jane Goodall al convegno 'Esseri senzienti. Le ragioni di una speranza' promosso dall'Unione Buddhista Italiana.

Goodall, 88 anni, è nota in tutto il mondo per i suoi studi sugli scimpanzé del Parco nazionale del Gombe Stream e per il suo impegno ambientale. A partire dal 1960, è stata la prima scienziata a studiare la vita e la mente degli scimpanzé nel loro ambiente naturale e il primo essere umano adulto ad essere accettato in una comunità di scimmie antropomorfe. "L'Unione Buddhista Italiana condivide con Jane Goodall e il Jane Goodall Institute - ha detto Filippo Scianna, presidente dell'Unione Buddhista Italiana, aprendo il convegno alla Fondazione Cariplo - l'idea per cui siamo in una relazione di connessione e reciprocità con la Terra" Jane Goodall - ha spiegato Daniela De Donno, presidente del Jane Goodall Institute Italia - è in Italia anche per sostenere la proposta "che ha inviato insieme a noi al Governo italiano, per migliorare attraverso un decreto ministeriale le condizioni di vita delle scimmie antropomorfe in cattività nel nostro Paese, garantendo loro benessere fisico e psicologico". (ANSA).