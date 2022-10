Vaccini: Lombardia, 360mila somministrazioni antinfluenzale

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Sono più di 360.000 le dosi di vaccini antinfluenzali somministrate in Lombardia dall'avvio della campagna iniziata lo scorso 5 ottobre. Ad oggi, sono 1.285.286 le dosi distribuite a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, mentre 278.790 quelle consegnate alle Asst e Unità di Offerta Socio-Sanitarie.

Come si legge in una nota del Pirellone, durante la scorsa settimana, 165 medici sentinella della Regione Lombardia hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. L'incidenza totale delle sindromi similinfluenzali è stabile rispetto alla settimana precedente, con un valore pari a 9,2 casi per 1000 assistiti.

Sempre nella scorsa settimana, i medici sentinella hanno inviato 30 tamponi naso-faringei, 6 (20%) dei quali è risultato positivo per virus influenzale A(H3N2) e 2 (7%) per Covid.

"La Lombardia - ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti - ha attivato per prima la vaccinazione antinfluenzale tra tutte le Regioni d'Italia".

Questo "perché riteniamo utile ribadire l'importanza di vaccinarsi, sia contro l'influenza che per arginare il Covid". A tal proposito "voglio ribadire che i vaccini proteggono la popolazione dalle forme più gravi della malattia, causate dalle più comuni varianti. Invito i lombardi - ha concluso - ad affrontare i prossimi mesi con atteggiamenti responsabili".

