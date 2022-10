Scaroni, Abodi ministro è un passo avanti notevole

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "Conosco Abodi perché è stato presidente del Credito Sportivo. Avere qualcuno che ha in mente lo sport professionistico più che quello dilettantistico la considero una cosa molto positiva": lo dice il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a margine dell'assemblea degli azionisti del Milan che ha approvato il bilancio 2021/2022.

"Noi come Serie A - ha aggiunto Scaroni - siamo convinti di tenere in piedi l'intera macchina del calcio italiano, non con pochi problemi. Qualcosa abbiamo fatto già sui diritti tv con la deroga alla Melandri per i diritti internazionali, vorremmo farlo anche a livello nazionale. Avere qualcuno che ci ascolta è un passo avanti notevole". (ANSA).