San Siro: Scaroni, ok dibattito ma non rinunciamo ad alternative

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - "Per il nuovo stadio è in corso un dibattito pubblico, una procedura applicata molto raramente. Mi auguro di avere una risposta positiva per i primi giorni di novembre. Se sarà positiva, mi auguro che il Tar guardi ai ricorsi in modo più benevolo. In parallelo non rinunciamo a vedere comunque altre alternative": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni durante l'assemblea degli azionisti del club rossonero. (ANSA).