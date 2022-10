Rogo in appartamento a Milano, morto uomo di 77 anni

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Un uomo di 77 anni è morto stamani, a Milano, nell'incendio di un appartamento in una casa popolare in via Lorenteggio, della periferia Sud Ovest della città.

Secondo quanto riferito dal 118 per l'uomo non è stato possibile alcun soccorso, dato che all'arrivo delle ambulanze, alle 10.30, era parzialmente carbonizzato. Non risultano feriti.

I Vigili del Fuoco, che hanno domato l'incendio in breve tempo, hanno confermato che la palazzina è ancora agibile dato che le fiamme hanno coinvolto solo l'appartamento della vittima.

Il corpo esanime è stato trovato vicino a una poltrona, in sala, dove è partito l'incendio e dove si suppone che si trovasse seduto, addormentato. Del caso si occupa la polizia. (ANSA).