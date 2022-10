Musica: orchestra UniMi cambia direttore e presenta stagione

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - L'orchestra dell'Università Statale di Milano si prepara a una nuova stagione, la ventitreesima, con un nuovo direttore musicale, Sebastiano Rolli, che nel curriculum ha esibizione di teatri internazionali, dalla Fenice di Venezia al Cartagena de Indias in Colombia. E rafforza quello che la direttrice definisce il "ruolo civico dell'ensemble" con concerti gratuiti (a prenotazione obbligatoria), dialoghi pre-concerto, prove aperte per gli studenti e il sostegno a giovani artisti.

"Si tratta di fare cultura attraverso la musica - aggiunge Rolli - per coltivare valori intellettuali ed etici di cui abbiamo enormemente bisogno". Il direttore parmense sarà sul podio per il concerto inaugurale, a cui parteciperà anche il pianista Pietro Ceresini, il 22 novembre. Nel cartellone presentato oggi sono 11 in tutto gli appuntamenti, nove concerti e tre incontri.

Il rettore Elio Franzini parla di "un programma di grande valore, capace di unire tradizione e innovazione. La nostra università è orgogliosa della sua orchestra".

In programma c'è anche una prima assoluta: nel concerto del 14 febbraio, realizzato in collaborazione con Conservatorio Verdi, diretto da Rolli, infatti, l'orchestra eseguirà Le désir du désir sans fin commissionato dall'ensemble a Vincenzo Parisi, vincitore della categoria Composizione Premio del Conservatorio 2021.

Il 27 gennaio si terrà il concerto speciale per il Giorno della Memoria, in collaborazione con l'Associazione MusicaAdesso, mentre il 14 marzo il concerto diretto da Tito Ceccherini segna la collaborazione con l'Accademia della Scala.

Il 15 dicembre, invece, per il concerto di Natale la collaborazione sarà con iI Collegio Borromeo. Saranno infatti protagonisti due cori, quello della Statale e quello dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia. A chiudere la Stagione, il 21 giugno, una Maratona musicale nella sede della Statale, un susseguirsi di concerti tra musica classica, jazz e crossover, in collaborazione con le Serate Musicali di Milano. (ANSA).