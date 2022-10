Basf: Ebit terzo trimestre a 1,3 mld nonostante i rincari

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Registra una "solida redditività" nel terzo trimestre la multinazionale chimica Basf, "nonostante il perdurare dei prezzi elevati di materie prime ed energia": così il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo, Martin Brudermüller, commenta i risultati di periodo.

L'Ebit ante special items si attesta a 1,3 miliardi di euro, in calo di 517 milioni rispetto allo stesso trimestre dell'esercizio precedente, mentre si registra un fatturato in aumento del 12%, pari a 21,9 miliardi. Migliora la redditività nei segmenti downstream, cala invece nei segmenti Chemicals e Materials.Complessivamente, nel terzo trimestre del 2022 l'utile prima delle imposte è diminuito di 538 milioni rispetto allo stesso trimestre dell'esercizio precedente, a 1,2 miliardi; l'utile netto è diminuito di 344 milioni, attestandosi a 909 milioni. Il cash flow da attività operative sale a 2,3 miliardi rispetto agli 1,9 miliardi di un anno fa. Sono confermate le prospettive per il 2022: il fatturato previsto si attesta tra 86 e 89 miliardi di euro, e un Ebit ante special items tra 6,8 e 7,2 miliardi. Si prevede un ritorno sul capitale investito tra il 10,5% e l'11% e emissioni di CO2 comprese tra 18,4 milioni e 19,4 milioni di tonnellate metriche.

Come risposta al peggioramento del quadro di redditività in Europa e Germania e alle difficili condizioni di contesto, Basf annuncia un programma di riduzione dei costi da realizzare entro la fine del 2024, con un risparmio preventivato di 500 milioni di euro l'anno. Nei primi nove mesi del 2022, i siti europei di Basf hanno sostenuto maggiori costi per il gas naturale per 2,2 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2021.

Sul settore chimico, denuncia Martin Brudermüller, "pesano anche le incertezze relative alla grande mole di regolamentazioni europee previste", e il difficile contesto "mette a rischio la competitività internazionale dei produttori europei e ci obbliga ad adattare le nostre strutture di costi nel più breve tempo possibile, ma anche in modo permanente".

