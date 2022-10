Tananai in visita ai bimbi dell'Irccs Policlinico San Donato

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - È stato un pomeriggio speciale per i piccoli pazienti del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell'IRCCS Policlinico San Donato: insieme al cantautore Tananai i bambini hanno trascorso qualche ora spensierata, tra esibizioni e divertimento. Il cantante, in occasione della festa di Halloween, ha anche portato in dono dei golosissimi biscotti a forma di zucca creati dallo chef Carlo Cracco.

L'evento, promosso dall'Associazione Officine Buone in collaborazione con GSD Foundation, ha visto la partecipazione degli artisti Elianto e Le Nora: i giovani cantanti hanno preso parte ad una competizione musicale e, per l'occasione, i giudici dell'evento sono stati proprio i bambini che, insieme a Tananai, hanno decretato il vincitore.

"È sempre una gioia incredibile poter cantare per questi piccoli guerrieri, felici di poter trascorrere un po' di tempo divertendosi ed allontanando il pensiero della malattia" ha detto Tananai. "La musica ha il potere di liberare energie positive e di combattere il malumore, consentendo a questi bimbi, di affrontare a testa alta la loro sfida più grande.

Ringrazio tutto il reparto di Cardiochirurgia pediatrica e la GSD Foundation per la bella occasione". (ANSA).