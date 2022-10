Snaitech premia le associazioni sportive milanesi

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Sono 55 le associazioni sportive milanese premiate nell'ambito della sesta edizione del Premio Costruiamo il Futuro, l'iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro e supportata da Snaitech dal 2018 tramite iZilove Foundation, l'ente del Gruppo dedicato alle good causes.

Le 55 associazioni no profit di Milano e provincia sono state scelte tra le 240 iscritte al bando e sono state premiate attraverso contributi che vanno dai 1.000 a 5.000 euro. Nelle ultime cinque edizioni, la Fondazione ha sostenuto più di 160 associazioni sportive, devolvendo ai progetti più meritevoli circa 330.000 euro, in un premio nato per sostenere le tante associazioni non profit che operano in ambito sportivo e sociale a Milano e provincia e attive nella promozione dell'accoglienza, dell'inclusione e della sensibilizzazione nei confronti di tematiche importanti come il bullismo.

"Il Premio Costruiamo il Futuro è un'iniziativa straordinaria, a cui siamo particolarmente legati e di cui condividiamo lo spirito e l'essenza, ovvero l'amore nei confronti dello sport inteso come spirito di squadra, passione, rispetto ed inclusione", ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech. «In un periodo storico in cui la parola futuro è spesso associata a scenari incerti, penso che giornate come questa, in cui siamo tutti accomunati da una visione positiva e costruttiva del domani, siano indispensabili.

D'altronde, come sostiene lo stesso concept di questa edizione, 'Il Futuro si disegna insieme' e noi siamo felicissimi di far parte di questo progetto", ha concluso. (ANSA).