'Le immagini rilegate', vincono Chiaramonte e Galimberti

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - La giuria della terza edizione del concorso 'Le immagini rilegate' ha deciso di assegnare la vittoria ex aequo ai fotografi Giovanni Chiaramonte e Maurizio Galimberti per i volumi 'Realismo infinito' (Electa) e 'L'illusione di una storia senza futuro' (Skira). Vincitrice anche, nella categoria dei libri autoprodotti, la fotografa Riccarda Montenero con 'Habités par la peur'.

Il premio è organizzato da Milano Photofestival e la giuria è composta da Monica Fumagalli Iliprandi, Nino Romeo e Andrea Kerbaker. I libri vincitori, insieme agli altri che hanno partecipato al concorso, saranno esposti alla Kasa dei Libri dal 28 ottobre al 10 novembre 2022.

Il premio, nato per iniziativa di Roberto Mutti, vuole assegnare un riconoscimento a tutti quei volumi in grado di dare risalto sia alla tecnica fotografica e alla qualità delle immagini, sia ad una grafica editoriale che li renda autonomi, originali e fruibili. Proprio in linea con questi presupposti, i giurati hanno scelto tra i libri in gara quelli di Chiaramonte e Galimberti, fotografi affermati a livello internazionale e ben noti al pubblico di appassionati, che come afferma la motivazione "combinano progetti fotografici di assoluto livello con l'originalità della confezione editoriale in grado sia di esaltare le immagini che di conferire autonomia al libro in quanto tale". (ANSA).