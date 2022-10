Colpito alla testa da un tubo, muore operaio 56enne

(ANSA) - PARONA, 25 OTT - Un operaio di 56 anni, Gianvittorio Carlin di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) , ha perso la vita poco prima delle 16 di oggi in un infortunio sul lavoro al termovalorizzatore di Lomellina Energia a Parona (Pavia).

Era dipendente di un'azienda esterna, la Simic Spa di Camerana (Cuneo), specializzata nella progettazione e manutenzione di impianti industriali, con uno stabilimento anche a Marghera (Venezia). I tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Ats, i carabinieri e i vigili del fuoco stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. L'operaio era impegnato in un intervento di manutenzione alla caldaia numero due. A differenza delle informazioni circolate in un primo momento, che parlavano di una caduta di sabbia, l'uomo sarebbe stato colpito alla testa da un tubo del diametro di circa 16 centimetri che stava sostituendo. Il decesso è stato istantaneo, vano l'intervento dei soccorsi del 118, che avevano fatto intervenire anche un elicottero.(ANSA).