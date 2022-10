Esselunga: debutta in centro a Milano negozio di eccellenze

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Apre a Milano il nuovo negozio 'Le eccellenze di Esselunga', con il quale, nella centralissima via Spadari, dove si concentrano famose vetrine del gusto 'made in Italy', il gruppo della grande distribuzione proporrà le migliori specialità concentrandosi sulla gastronomia e la pasticceria.

Dopo aver sperimentato con successo il temporary store della pasticceria Elisenda a Natale 2021, Esselunga, produttore oltre che retailer, torna a due passi dal Duomo del capoluogo lombardo "con un negozio più ampio e un format inedito, che presenta in una 'bottega di quartiere' il meglio delle sue produzioni, in un'atmosfera accogliente dove la qualità dei prodotti si unisce alla cura del servizio costruito intorno al cliente", spiega una nota.

La gastronomia propone una selezione di prodotti esclusivi arricchita dall'esposizione a libero servizio della linea 'Cucina Esselunga', marchio ideato per identificare la proposta di piatti pronti. La linea nasce da una tradizione lunga oltre 30 anni, quando l'azienda ha iniziato a creare propri piatti nella cucina delle sue produzioni a Limito di Pioltello.

Vi saranno anche il sushi, le tartare, i pokè, il pane fresco e le focaccine con selezione di vini da abbinare agli acquisti. La pasticceria con caffetteria è uno spazio riservato a Elisenda, nata in collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea. Il negozio, che sarà aperto da domani, prevede anche un servizio di prenotazioni con la consegna a domicilio. (ANSA).