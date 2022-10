Al grattacielo di Intesa Sanpaolo tornano i reading teatrali

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Tornano al grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, dopo gli appuntamenti con Daniel Pennac e Paolo Rumiz degli anni scorsi, i reading teatrali curati da Giulia Cogoli. Protagonista dell'evento è Benedetta Tobagi, che martedì 25 ottobre alle 21 presenta in anteprima nazionale il reading teatrale 'La Resistenza delle donne', realizzato in collaborazione con Giulio Einaudi Editore per una co-produzione Intesa Sanpaolo e The Italian Literary Agency, e tratto dall'omonimo libro in uscita in questi giorni.

Lo spettacolo ripercorre in modo storicamente accurato e documentato, ma anche poetico e con grande passione civile, le vicende di quelle donne troppo spesso dimenticate, ma il cui contributo fu fondamentale nella stagione che va dal settembre 1943 alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sul palco, insieme a Benedetta Tobagi, l'attrice Anna Bonaiuto che, accompagnata dalla fisarmonica di Giulia Bertasi, dà voce alle donne protagoniste della Resistenza attraverso memorie, diari, lettere, testimonianze, fotografie individuate in collaborazione con l'Istituto per la Storia della Resistenza di Torino. La drammaturgia è realizzata in collaborazione con Lorenzo Pavolini, che firma la anche regia.

L'evento, che può essere seguito in streaming differito mercoledì 26 ottobre alle ore 16:30 sul sito https://group.intesasanpaolo.com e su ansa.it, rientra tra le attività culturali del grattacielo della banca che negli anni sono già state seguite da oltre 125 mila persone. (ANSA).