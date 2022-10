A Milano oltre mille prodotti d'eccellenza a Golosaria

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Dal 5 al 7 novembre torna Golosaria, per la diciassettesima edizione della manifestazione di Paolo Massobrio e Marco Gatti dedicata al gusto italiano. Al MiCo saranno presenti oltre mille prodotti alimentari di duecento produttori diversi, cento cantine con mille etichette in degustazione anche nell'enoteca Top Hundred, con un focus su Lombardia. Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Sicilia.

Il tema conduttore di questa Golosaria è il 'gusto della distinzione' inteso come unicità ma anche come valore per il territorio.

Sono cinquanta le masterclass, incontri e show cooking in programma con la novità dell'area Mixo, dedicata al bere miscelato e una speciale area bimbi. (ANSA).