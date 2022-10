Ustioni all'asilo,indagato anche parroco

(ANSA) - BERGAMO, 24 OTT - Salgono a quattro gli indagati nell'inchiesta sull'incidente del 30 maggio scorso alla scuola dell'infanzia San Zeno di Osio Sopra (Bergamo), dove una fiammata partita all'improvviso da un braciere acceso per cuocere dei marshmallow in giardino aveva ustionato cinque bambini. Nel registro degli indagati è stato iscritto anche il parroco, don Luca Guerinoni, che è presidente e dunque legale rappresentante dell'istituto scolastico. L'iscrizione è un atto dovuto, visto che il sacerdote non era presente all'asilo quella mattina.

Con don Guerinoni è indagato anche il papà che ha confessato di avere acceso il fuoco, un'insegnante e la coordinatrice della scuola. Uno dei bimbi ustionati è tornato a frequentare lo stesso asilo, tutti gli altri sono passati ad altri gradi di scuola. I feriti più gravi erano stati due bimbi, un maschio e una femmina, di 4 anni, di Osio Sopra e di Osio Sotto. In particolare una bimba aveva riportato ustioni sul 70% del corpo e sull'80% del viso. E' ancora in ospedale, ma non più in Terapia intensiva. Il bimbo era stato invece dimesso ad agosto.

Entrambe le famiglie avevano sporto denuncia. (ANSA).