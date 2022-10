'Scarrella' scacciacani modificata in negozio, arrestato

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - E' stato visto 'scarrellare' un'arma all'interno di un negozio di materiale elettronico a Pero (Milano) da un maresciallo dei carabinieri in congedo che ha subito avvisato i suoi ex colleghi.

Quando sono intervenuti, i militari hanno arrestato un trentenne milanese: con sé aveva una scacciacani modificata, quindi in grado di sparare, due proiettili calibro 9 e due a salve.

Aveva anche un coltello con il manico a farfalla ed è quindi stato portato in carcere. (ANSA).