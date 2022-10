Mottarone: ripreso incidente probatorio, focus su rottura cavo

(ANSA) - VERBANIA, 24 OTT - È ripreso poco prima delle 10 di questa mattina, nell'aula Ravasio del Tecnoparco di Verbania, l'incidente probatorio per far luce sulle cause dello schianto della funivia del Mottarone, avvenuto il 23 maggio del 2021, in cui hanno perso la vita 14 persone.

In mattinata i periti del cosiddetto 'collegio delle cause' guidati da Antonio De Luca, ordinario di Tecnica delle costruzioni all'Università Federico II di Napoli, concluderanno il proprio intervento, focalizzandosi sull'esposizione delle cause della rottura della fune traente avvenuta nei pressi della testa fusa.

Nel pomeriggio sarà invece la volta dell'esame della Procura.

In aula sono presenti il direttore di esercizio della funivia del Mottarone, Enrico Perocchio, e il caposervizio Gabriele Tadini. (ANSA).