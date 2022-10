Milano: Sala, bene tavolo su Area B ma sia con Regione

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Del provvedimento della ztl di Area B "sono mesi e anni che stiamo parlando. Quello che chiedo è che al tavolo ci sia anche Regione Lombardia ". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando di un eventuale tavolo di confronto sulla zona a traffico limitato che corrisponde quasi a tutta Milano dove dal lunedì al venerdì non possono entrare diesel fino a euro 4 e benzina fino euro 2.

"Non certo solo per merito dei sindaci di centrosinistra ma anche di quelli di centrodestra, Milano ha fatto un grande passo avanti nel trasporto pubblico negli ultimi 30 anni - ha ribadito Sala -. La stessa cosa non è avvenuta in Regione Lombardia, quindi perché tante persone che vengono da fuori Milano oggi non possono arrivare in città con i mezzi pubblici? Non certo per colpa di Atm, ma perché in Regione Lombardia si è sempre fatto poco da questo punto di vista. Quindi, bene un tavolo con anche la Regione".

Il governatore lombardo Attilio Fontana "riduce il tema al Move-in e ai chilometri che sono messi come deroga rispetto al principio. Il problema è che vorrei che Fontana rispondesse al perché lui e quelli prima di lui, sul trasporto pubblico regionale hanno fatto poco - ha aggiunto - . Obiettivamente questa partnership con Rfi e Trenord non ha dato i risultati previsti. La Regione Lombardia si è caratterizzata per grandi opere stradali, nel lungo periodo ha fatto grandi strade ma sul trasporto pubblico la situazione è ancora quella. Quindi io sono disponibile a parlarne, però non possiamo ridurre tutto a una piccola questione, affrontiamo il tutto". (ANSA).