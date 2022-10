Milano-Cortina: Sala, con Letizia Moratti ci hanno provato

"Era evidentemente una cosa per risolversi il problema e quello che ho cercato di fare è stato stopparla subito - ha aggiunto il sindaco Sala parlando a margine della seduta del Consiglio metropolitano -. Il mio non è un tema di giudizio su Letizia Moratti ma così le cose non si fanno. Mi pare che la cosa sia finita qua".

Sala ha poi precisato che l'ipotesi di una nomina di Letizia Moratti non era stata anticipata a nessuno degli amministratori.

"Assolutamente no, qualcuno evidentemente ha parlato ma nessuno di noi sapeva - ha concluso -. Io credo alla buona fede di Malagò e del ministro che non erano al corrente".