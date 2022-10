Consiglio metropolitano boccia mozione per stop ad Area B

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Il Consiglio metropolitano ha bocciato la mozione presentata dal centrodestra che chiedeva la sospensione di Area B fino a quando non sarà passato il periodo di crisi economica.

"Salta all'occhio però la spaccatura evidente nella maggioranza del Pd che ha presentato un documento alternativo volto a sottolineare le criticità bocciando, di fatto, la scelta del sindaco Sala e del Comune di Milano sui divieti di circolazione", commentano Samuele Piscina, capogruppo della Lega, Vera Cocucci, capogruppo di Insieme per la Città Metropolitana di Milano - Forza Italia, e Pino Pozzoli, capogruppo di Fratelli d'Italia. Nel corso della seduta la maggioranza di centrosinistra ha presentato un documento, non ancora discusso in aula, che invita il sindaco metropolitano Giuseppe Sala a considerare "alcune difficoltà che stanno emergendo e a approfondire la possibilità di prevedere" alcuni interventi. Come ad esempio "il rinnovo della deroga almeno fino al 31/12/2022 per quei cittadini che hanno già acquistato un veicolo non inquinate e pur non essendo ancora in possesso del nuovo veicolo hanno sottoscritto un contratto di acquisto, leasing, noleggio a lungo termine per la sostituzione dell'auto". Una deroga prevista solo per Milano e che la maggioranza chiede di estendere ai residenti del territorio metropolitano.

Tra le proposte c'è poi quella della possibilità di accesso libero ad Area B a coloro che si dirigono e sostano presso i parcheggi di corrispondenza, sostenere un sistema di sconti rivolti ai possessori di autovetture diesel euro 5 che sottoscrivano nuovi abbonamenti del trasporto pubblico a basso reddito. Infine si chiede di ridurre l'impatto potenzialmente negativo di Area B per i cittadini a basso reddito, ipotizzando la sospensione del calcolo dei chilometri soggetti a soglia per i possessori di MOVE IN durante gli orari di non operatività di Area B, o l'eventuale aumento del massimale di chilometri di percorrenza o l'eventuale aumento del numero di ingressi consentiti. (ANSA).