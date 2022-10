Assolombarda incontra Fiera Milano, volano per l'economia

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Il mondo fieristico rappresenta "un acceleratore di sviluppo delle imprese del territorio e può essere un volano per far crescere di più all'estero le nostre aziende". A dirlo è il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, che - insieme agli imprenditori del territorio - ha incontrato l'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo, in occasione del Consiglio generale dell'associazione.

"La ricaduta diretta su Milano delle attività fieristiche è di oltre 8 miliardi di euro l'anno", considerando quindi l'impatto sulle "attività di alberghi, ristoranti, shopping e quant'altro", spiega l'a.d. Palermo a margine dell'incontro, durante il quale ha illustrato le strategie di sviluppo e il calendario fieristico 2023. "E' invece pari a 54 miliardi di euro il valore creato dalle aziende, che partecipano alle fiere, con la rivendita dei loro prodotti. Un dato significativo del Pil italiano, mancato durante il periodo del Covid, che abbiamo visto ripartire e che oggi dobbiamo sostenere a prescindere dalla crisi energetica e dalle pressioni inflattive".

Il valore aggiunto di Fiera Milano sul territorio riguarda anche il turismo: l'obiettivo "è ritornare a Milano con il numero di turisti che avevamo nel 2019, prima del Covid", spiega Spada, aggiungendo che con la pandemia "si è interrotto quel flusso di turisti stranieri che erano arrivati a 8 milioni, fermandosi nel 2021 a poco più di 3 milioni". Quindi, di sicuro, "la fiera è un promotore dello sviluppo del territorio, delle opportunità di tutte le industrie che partecipano. Da questo punto di vista ci aspettiamo un gran supporto". (ANSA).