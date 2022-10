A Milano nel 2025 nuovo polo innovazione del Politecnico

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - A Milano, in un'area ex industriale riqualificata nel quartiere Bovisa, nascerà un nuovo polo tecnologico per la ricerca e la didattica che sarà ospitato nel nuovo campus del Politecnico. L'accordo per la riqualificazione del Gasometro 2 - Innovation Hub è stato presentato dal rettore del Politecnico, Ferruccio Resta, dal presidente lombardo, Attilio Fontana e dall'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi.

La realizzazione dell'intervento partirà a gennaio 2023 e si concluderà nel 2025 per un investimento di circa 50 milioni di euro, di cui circa 30 milioni stanziati dal Politecnico e circa 25 da Regione Lombardia. "La crescita della nostra università e della città ci costringono a pensare al futuro perché nei nostri spazi non ci stiamo più - ha spiegato Resta -. L'area su cui nascerà il nuovo polo è di circa 40 mila metri quadrati, con i due gasometri che rappresentano un passato industriale di Milano che non c'è più. Uno sarà dedicato allo sport e uno al mondo dell'innovazione e delle startup". L'obiettivo è quello di ospitare nell'area circa mille startup "perché è il target per esser competitivi a livello internazionale", poi ci saranno le aziende, come Luxottica e i suoi laboratori.

"Noi siamo al fianco delle università perché è un modo per guardare al futuro - ha sottolineato Fontana -. Le risorse che abbiamo messo a disposizione sono 25 milioni complessivi. Credo che questo progetto sia anche un modo per dimostrare come vogliamo lo sviluppo nel segno della sostenibilità, ambientale e sociale". Per l'assessore Tancredi questo progetto "è fatto per i giovani perché dobbiamo creare condizioni per attrarre talenti da tutta Italia e da tutto il mondo, ma sarà anche aperto ai cittadini del quartiere". (ANSA).