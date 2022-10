Ipotesi Moratti ad di Milano-Cortina: Sala, non mi risulta

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - "Leggo che Letizia Moratti sarebbe stata scelta come nuovo AD di Milano-Cortina. Non mi risulta": a dare una smentita via social è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala. L'ipotesi si è fatta avanti dopo che è tramontata quella di un ingresso della vicepresidente della Lombardia, pronta a candidarsi a governatore, nel governo, dove invece è entrato Andrea Abodi, che era dato per certo Ceo di Milano Cortina.

"E in ogni caso - ha aggiunto - non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia. Ogni altra parola è inutile". (ANSA).