Incendio in capannone con bancali in legno nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti la notte scorsa a Vernate, nel Milanese, in località San Giuseppe, per cercare di domare un incendio che ha distrutto un capannone in cui erano accatastati bancali di legno e che ha un superfice di 700 metri quadrati.

L'incendio è ancora in fase di spegnimento. (ANSA).