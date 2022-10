Cremonese: Alvini, contro la Samp gara determinante

(ANSA) - CREMONA, 23 OTT - 'Sappiamo dell'importanza della partita, ma contiamo sul nostro stadio per fare un grande match': Massimiliano Alvini è consapevole che la sua Cremonese non potrà sbagliare domani con la Sampdoria allo Zini. Un vero e proprio scontro salvezza.

"I nostri tifosi devono essere un'arma in più. Ci sono sempre stati vicino e toccherà a noi domani trascinarli. Dovremo fare una grande partita - ha detto il tecnico dei lombardi -, sappiamo che il nostro campionato passa da questi scontri diretti. La squadra sta lavorando forte, è consapevole del momento. Lo stesso vale per me, so che si tratta di una gara determinante. Chiriches e Radu sono ancora acciaccati, Ciofani dovremmo recuperarlo, per Zanimacchia lo capiremo solo domani mattina". (ANSA).