Lega: la strategia del Comitato per riprendere il Nord

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - "A breve ci saranno anche iniziative ufficiali del Comitato Nord, di natura politica, sull'autonomia delle regioni, sulle tematiche economiche, sui problemi energetici, sulla crisi occupazionale, sui bisogni argomenti vitali per il Nord del Paese". Lo afferma l'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, coordinatore del Comitato, nato dalla volontà di Umberto Bossi di riconquistare gli elettori delle regioni settentrionali e di rilanciare la spinta autonomista, e ora entrato nella fase organizzativa.

"Noi non siamo una corrente della Lega - ha sottolineato Ciocca -, siamo gli antinfiammatori del nostro movimento. Siamo una specie di Voltaren in triplice dose, che vuole recuperare il trenta per cento degli iscritti che non hanno rinnovato la tessera della Lega. Facciamo tutto questo solo ed esclusivamente per il bene della Lega Salvini Premier".

"A livello politico ci struttureremo con responsabili regionali, provinciali, circoscrizionali e cittadini, proposti direttamente dai militanti della Lega Salvini Premier - ha aggiunto il coordinatore -, evitando certamente l'abuso di commissari nominati dall'alto e provvederemo a comunicare ufficialmente i nominativi dei referenti. Successivamente, riprenderemo anche tutte quelle iniziative che hanno sempre appassionato la nostra militanza".

Paolo Grimoldi, altro dirigente del Comitato, mette invece l'accento sulla fase organizzativa. "Ci stiamo strutturando per gestire le numerose adesioni - dice - ci saranno dei referenti, un coordinamento dei sindaci, coordinatori del movimento giovanile e responsabili della scuola di formazione del comitato Nord. Al momento - annuncia - abbiamo già pianificato un tour nelle varie province lombarde ed abbiamo già riferimenti importanti per altre regioni del Paese, tutti gli iscritti alla Salvini premier possono aderire iscrivendosi sul sito www.comitatodelnord.info". (ANSA).