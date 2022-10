Caro bollette, dal 28 ottobre a Milano misure risparmio

(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Prenderanno il via il 28 ottobre le misure decise dal Comune di Milano per affrontare il caro energia e contenere i costi delle bollette. Da venerdì prossimo quindi in città ci sarà una riduzione di un'ora dell'illuminazione stradale e l'abbassamento della temperatura su bus elettrici, tram e convogli della linea 2 della metropolitana. Per i dipendenti comunali scatterà invece lo smart working il venerdì. La chiusura progressiva di alcune sedi degli uffici comunali partirà da venerdì 4 novembre. La giunta ha dato ieri il via libera alle misure del piano energia.

Sono quattro le sedi comunali interessate dalle chiusure del venerdì per la durata della stagione termica: complessivamente vi lavorano circa 2300 persone. I dipendenti comunali potranno lavorare anche in altre sedi dell'amministrazione dove si stanno potenziando postazioni di smart e near working. (ANSA).