Psichiatria: 6 nuovi appartamenti in co-housing per fragili

(ANSA) - MONZA, 21 OTT - È stato inaugurato stamane il cantiere per la costruzione di sei nuove abitazioni in co-housing presso Fondazione AS.FRA.- Adele Bonolis di Vedano al Lambro (Monza Brianza). Le unità abitative saranno destinate a persone con fragilità psicologica e psichiatrica che stanno seguendo percorsi riabilitativi finalizzati all'acquisizione di una maggiore autonomia. I lavori, in parte già avviati, porteranno alla nascita, entro fine 2023, della nuova esperienza di co-housing all'interno di Casa San Paolo, l'immobile storico acquistato dalla fondatrice Adele Bonolis con l'aiuto diretto di Papa Paolo VI e costruito a fine anni Cinquanta su quattro livelli di circa 700 mq ciascuno.

Gli appartamenti in costruzione ospiteranno undici persone e si aggiungeranno ai cinque già consegnati e abitati inserendosi nel quadro più ampio delle attività della Fondazione che è impegnata, in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, nell'assistenza e nella riabilitazione delle persone con disagio psichico attraverso le strutture di Vedano al Lambro.

Il progetto di ampliamento del co-housing prevede un investimento di 1,5 milioni di euro provenienti in parte da Fondazione Cariplo, con il bando Co-housing, e dalla Fondazione Maddalena Grassi. Nello stesso tempo una tranche è in autofinanziamento in attesa di ricevere ulteriori contributi.

Il co-housing - un'esperienza nata in Svezia negli anni Novanta - è un'opportunità per persone fragili e pazienti psichiatrici di ritornare ad abitare in una casa autonoma e indipendente. Le persone possono vivere in coppia o da sole con l'assistenza di personale educativo e sanitario. (ANSA).