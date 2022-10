Mottarone: riprende incidente probatorio con collegio cause

(ANSA) - VERBANIA, 21 OTT - È ripreso stamane nell'aula Ravasio, al Tecnoparco di Verbania, l'incidente probatorio per far luce sulle cause dello schianto della funivia del Mottarone, in cui il 23 maggio dell'anno scorso hanno perso la vita 14 persone.

In mattinata i periti del collegio delle cause, guidati da Antonio De Luca, ordinario di Tecnica delle costruzioni all'Università Federico II di Napoli, esporranno la seconda parte del loro lavoro. Davanti al gip Annalisa Paolmba, alla Procura, alle difese e ai legali dei familiari delle vittime, affronteranno nel dettaglio come carenza di controlli - per altro riscontrata dalla tenuta "incompleta" dei registri dell'impianto e, tra l'altro, dalla mancanza di ispezioni dell'Ustif (l'ultima risulta nel 2019) - non hanno portato a individuare il cavo corroso e che poi si è tranciato, facendo precipitare la cabina numero 3. Affronteranno inoltre il tema dei forchettoni, inseriti anche quel giorno con la conseguenza di disattivare il sistema frenante di sicurezza.

Nel pomeriggio comincerà l'esame della procura. (ANSA).