In fiamme capannone di un'azienda agricola nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 21 OTT - Da questa mattina all'alba i vigili del fuoco di Voghera (Pavia) e della sede centrale di Pavia sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato in un capannone a Corana (Pavia), in Oltrepò Pavese.

Alcuni locali della ditta, che contengono materiale agricolo, sono interessati dalla fiamme. L'intervento per contenere e spegnere l'incendio è tuttora in corso. Nessuna persona ha riportato ferite. (ANSA).