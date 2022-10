Teatro: torna La Storia a Processo! al Filodrammatici di Milano

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - 'Gabriele D'Annunzio: Protagonista o Mitomane?': è questo il primo spettacolo della nuova stagione di 'La Storia a Processo!' che ripartirà lunedì prossimo al Teatro Filodrammatici di Milano.

Il format, ideato e curato da Elisa Greco, prevede che il palcoscenico si trasformi un'aula di tribunale, dove con presidenti della corte, avvocati e magistrati, imputati e testimoni si svolge, a braccio, un dibattito processuale per provocare nel pubblico, nel suo ruolo di giuria popolare, dubbi e giudizi, che si tramuteranno in verdetto.

Per il primo appuntamento della stagione 2022-23 è chiamato a processo l'imputato Gabriele D'Annunzio che, spiega Elisa Greco, "è così circoscritto nella Storia della sua epoca e al contempo è così attuale. Con questa motivazione ho scelto di proporre alla corte e al pubblico di valutare la sua vita, i suoi contrasti con le sue numerose sfaccettature. E soprattutto, ho scelto di coinvolgere il pubblico con delle provocazioni che si sono tradotte in precisi capi di imputazione".

Sul palcoscenico, saliranno il presidente vicario del Tribunale di Milano, Fabio Roia, nel ruolo di presidente della Corte, il Procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minori Ciro Cascone come Pubblico Ministero, mentre all'avvocata penalista Ilaria Li Vigni è assegnato il compito di sostenere la difesa. A confrontarsi dialetticamente, dopo l'intervento dello storico e professore Federico Carlo Simonelli, come testimone della difesa e dell'accusa ci saranno il giornalista e scrittore Piero Colaprico e la giornalista, caporedattrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.

Al centro della scena ci sarà l'imputato, Gabriele d'Annunzio, il cui ruolo sarà sostenuto dal giornalista e conduttore televisivo Massimo Bernardini.

Al pubblico in sala, nel ruolo di giuria popolare, il verdetto finale. (ANSA).