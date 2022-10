Poliziotti protestano contro area A e B davanti Comune Milano

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Hanno protestato stamani davanti a Palazzo Marino, sede dell'Amministrazione comunale di Milano, i poliziotti aderenti a numerosi sindacati di Polizia contro l'attuazione di Area B e Area C con le quali "il Comune ha dimenticato i colleghi che effettuano turni sull'arco delle 24 ore e pertanto sono impossibilitati a prendere i mezzi pubblici".

Misure che i poliziotti tacciano di "illogicità". Non chiedono "più diritti ma di poter svolgere il proprio dovere, non programmabile e non prevedibile in maniera serena".

Una delegazione sarà ricevuta nel pomeriggio dall'assessore alla Mobilità Arianna Censi nella sede del suo assessorato.

(ANSA).