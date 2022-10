L'Inter svela la sua terza maglia, domina il giallo

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - L'Inter svela la terza maglia firmata Nike per la stagione 2022/23, con il ritorno del giallo a dominare la divisa. Una maglia, spiega il club nerazzurro in una nota, "dal respiro più urban e lifestyle" che "rappresenta al meglio i colori del Club: i dettagli blu e neri incorniciano infatti il nuovo giallo del kit, colore vibrante e acceso introdotto con la nuova identità e già storicamente presente sulle maglie nerazzurre. Anche i pantaloncini e i calzettoni mantengono il colore giallo. All'interno del colletto è infine presente la scritta Milano, a testimonianza del legame tra il nuovo kit e la città".

Si tratta dell'undicesima volta in cui l'Inter vestirà una divisa di colore giallo: la prima volta nella stagione 1980-1981 e poi successivamente, tra gli anni Novanta, i primi anni Duemila, fino poi al 2015-2016. (ANSA).