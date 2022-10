Inaugura in Brera Cilento 1870, la sartoria napoletana a Milano

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Cilento 1780, storico atelier napoletano ed espressione dell'eccellenza sartoriale italiana, ha inaugurato a Milano la sua nuova boutique monomarca negli antichi locali di via Fiori Oscuri 13, già sede dell'Antica Farmacia Brera. 'inaugurazione, alla quale hanno partecipato tra gli altri il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, l'ad e presidente di Cairo Communication, Urbano Cairo, il sottosegretario Pierpaolo Sileri, ha rappresentato per Ugo Cilento l'occasione di disegnare e realizzare la prima cravatta e il primo foulard in seta dedicati alle erbe officinali, un omaggio alle origini della location e al vicino Orto Botanico, oasi verde nello storico quartiere Brera, dove da secoli si coltivano le erbe medicinali. Nutrita anche la partecipazione dei napoletani giunti appositamente per brindare al nuovo traguardo del brand.

Deus ex machina della maison, Ugo Cilento rappresenta l'ottava generazione di una famiglia con profonde radici nel cuore pulsante di Napoli. Anche nella sua nuova sede milanese, Ugo Cilento ha voluto valorizzare gli ambienti, rispettandone gli elementi storici nella progettazione e nella ristrutturazione dei locali che hanno ospitato la Spezieria di Brera prima, e poi l'illustre farmacista Carlo Erba, fondatore dell'omonima azienda che dal 1837 ha gestito L'Antica Farmacia.

Oggi nella boutique, accanto agli antichi arredi e ai preziosi cimeli dello storico Atelier partenopeo trova spazio una vasta gamma di antichi cimeli della Farmacia, un omaggio alla storia e alla cultura di Milano e del quartiere Brera. (ANSA).