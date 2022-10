Gli Stomp a Milano, al Teatro Lirico anche due inediti

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Gli Stomp arrivano sul palco del Teatro Lirico 'Giorgio Gaber' di Milano, dal 25 ottobre al 6 novembre, con una produzione che combina teatro, danza, commedia e percussioni creata da Luke Cresswell e Steve McNicholas che continua a richiamare pubblico in tutto il mondo. Due i pezzi inediti in scaletta: 'Suitcases', ispirato ai quasi trent'anni di viaggi in giro per il mondo con lo spettacolo, e 'Poltergeist', dedicato a un momento dell'omonimo film horror in cui gli oggetti di uso quotidiano cominciano a volare. Senza trama, personaggi o parole, Stomp porta al Lirico di Milano il suono del nostro tempo, traducendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana. Con battiti e percussioni di ogni tipo, gli otto ballerini-percussionisti-attori- acrobati di Stomp danno voce a comuni oggetti della vita quotidiana in un 'delirio' artistico di ironia travolgente. "Abbiamo sempre amato esibirci per il pubblico milanese - dicono Cresswell e McNicholas - e siamo entusiasti di poterlo fare in un teatro di Milano in cui non siamo mai stati prima e che ha una reputazione e un fascino così grande! Non vediamo l'ora di tornare in Italia, la pandemia ci ha tenuti lontani troppo a lungo"! (ANSA).