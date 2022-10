Eataly presenta "Motherland", storie di donne, cibo e imprese

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Eataly ha presentato "Motherland - Storie di donne, cibo e imprese", un talk che ha dato voce alle storie di imprenditrici che operano nel mondo del cibo, e ha lanciato la partnership con Angels for Women a supporto di una startup guidata da donne.

"Eataly è un luogo in cui raccontiamo storie: con Motherland abbiamo amplificato le storie di donne che attraverso il proprio lavoro nel mondo del cibo sono riuscite a soddisfare il proprio potenziale, con la speranza di ispirarne altre ad intraprendere un percorso in questo settore", ha spiegato Clotilde Balassone, Head of Marketing EMEA Eataly.

Durante la tavola rotonda, moderata da Maddalena Fossati - direttrice de La Cucina Italiana - è stata lanciata la collaborazione tra Eataly e l'associazione Angels for Women, player di riferimento fondato da AXA Italia e Impact Hub SB e primo gruppo di Business Angel italiano dedicato al supporto dell'imprenditoria a leadership femminile.

Il comparto agricolo italiano conta 204.214 imprese attive condotte da donne. Un'indagine di marzo 2022 condotta dal Centro Studi di Confagricoltura testimonia che negli ultimi anni sono diminuite le aziende a conduzione femminile di dimensioni più piccole, mentre è aumentata (più che raddoppiata in 10 anni) la presenza femminile - grazie soprattutto alle più giovani - nelle società di capitali e di persone, a dimostrazione che le imprenditrici si sono unite e hanno fatto rete. "Quella agricola, dopo i servizi, è la componente imprenditoriale femminile più rappresentativa - commenta Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna -. Le donne aumentano nei cda, una tendenza che va incoraggiata adeguatamente." Oltre a Stefania Quaini e ad Alessandra Oddi Baglioni, la tavola rotonda ha avuto come protagoniste un pool di imprenditrici del settore che hanno raccontato le loro storie nel mondo del food. Elena Dalla Bona, fondatrice e ad di Eli Prosciutti, Elisabetta Foradori, titolare dell'Azienda Agricola Foradori, traino del movimento dei vini artigianali del Trentino e Francesca D'Antonio, fondatrice e ad di Mimina, brand di granola artigianale, biologica e vegana e di altri prodotti per la colazione e la merenda. (ANSA).