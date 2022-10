Arrestato a Milano su mandato Usa figlio governatore russo

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Arrestato a Milano Malpensa su richiesta degli Stati Uniti l'imprenditore russo Artem Uss: lo rende noto l'ambasciata della Federazione russa su Facebook. Uss è il figlio del governatore del territorio di Krasnoyarsk e sarebbe accusato con altri 4 cittadini russi di elusione delle sanzioni e riciclaggio di denaro. "La fornitura di prodotti petroliferi, attrezzature pubbliche e mezzi tecnici, liberamente venduti e acquistati in tutto il mondo, viene improvvisamente dichiarata illegale dalle autorità americane. Come mai? Solo perché è fatto per il bene della Russia. La connotazione politica di queste accuse è ovvia", ha scritto il governatore Alexander Uss su Telegram.

La Corte d'Appello di Milano ha già convalidato l'arresto. Per gli inquirenti americani gli imputati sono coinvolti "nell'orchestrazione di un complesso sistema per ottenere illegalmente tecnologia militare statunitense e petrolio sanzionato dal Venezuela". Secondo il Dipartimento di Giustizia Usa, Orekhov e Uss sono stati arrestati rispettivamente in Germania e in Italia il 17 ottobre e saranno sottoposti a procedura di estradizione. Se condannati, gli imputati rischiano un massimo di 30 anni di carcere.

Uss è stato bloccato dalla polizia mentre si stava imbarcando su un volo diretto a Istanbul (Turchia) ed è ora in custodia presso il carcere di Busto Arsizio (Varese), in attesa di una presumibile richiesta di estradizione. (ANSA).