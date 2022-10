Accordo tra Lombardia e Piemonte su gestione elisoccorso

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Sarà più efficace la gestione del Nucleo elicotteri del 118 di Lombardia e Piemonte sulla scorta del protocollo d'intesa tra Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte e Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Regione Lombardia. Si tratta, spiegano i responsabili, di un "nuovo modello organizzativo che rappresenta un cambiamento rivoluzionario, unico in Italia".

Il Nucleo gestione elicotteri 118 di Torino e la Centrale regionale di Soccorso (Creli) della Regione Lombardia gestiranno le modalità di intervento per garantire l'arrivo tempestivo o dell'elisoccorso sul luogo dell'emergenza e, successivamente, individueranno l'ospedale di destinazione più idoneo alle condizioni del paziente. Il territorio di competenza diventerà quindi quello delle due regioni.

"Siamo di fronte a un esempio virtuoso di collaborazione tra Aziende regionali - ha spiegato Albero Zoli, direttore generale di Areu Lombardia - i cui frutti saranno un servizio di elisoccorso integrato e omogeneo per i cittadini".

"L'accordo appena siglato con Areu - ha osservato il Commissario di Azienda Zero regione Piemonte, Carlo Picco ci spinge oltre i confini regionali, offrendo un servizio di emergenza sanitaria che garantisce una maggiore sicurezza".

(ANSA).