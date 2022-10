Tumori:Angelina Jolie con segni mastectomia. Un murales a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Un ritratto di Angelina Jolie con i segni della mastectomia è apparso questa mattina in piazza San Babila, nel cuore di Milano: è 'Love Yourself' il nuovo street artwork di aleXsandro Palombo, l'artista che ha fatto tagliare i capelli a Marge Simpson davanti il consolato iraniano di Milano.

Questa volta, l'occasione del murales è la giornata mondiale contro il cancro al seno, lo scopo celebrare la forza delle donne e il loro coraggio, e demistificare le cicatrici della mastectomia. Non è la prima volta che Palombo tratta questa tematica: già nel 2015 aveva realizzato la serie di opere dal titolo 'Survivor', nella quale ha ritratto le eroine dei cartoon come sopravvissute al cancro al seno e con i segni della mastectomia, dalle principesse Disney come Biancaneve, Jasmine, Cenerentola, Ariel, Aurora e Tiana, fino alla stessa Marge Simpson, che dopo essere stata rimossa da davanti il consolato iraniano, è tornata in una nuova versione con il dito medio alzato. (ANSA).