Omaggio in musica a Mariupol, simbolo resistenza Ucraina

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Un omaggio in musica a Mariupol, simbolo della resistenza ucraina: lo ospita sabato 22 ottobre Triennale Milano, nell'ambito di Planeta Ukrain, il Padiglione dell'Ucraina alla 23esima Esposizione Internazionale Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries.

"Lullaby for Mariupol" è una performance live del laboratorio dell'opera contemporanea ucraino Opera Aperta che unisce musica, video e voce in un concerto che combina strumenti ad arco microtonali con ninne nanne tradizionali ucraine, provenienti da diverse regioni del Paese. La performance nasce da una composizione scritta lo scorso febbraio, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, dai compositori ucraini Roman Grygoriv e Illia Razumeiko. I due hanno composto un brano per bandura microtonale - strumento musicale tradizionale ucraino -, intitolato Mariupol. Il 21esimo giorno dell'invasione dell'Ucraina, il 16 marzo, hanno eseguito Mariupol sotto forma di una live performance della durata di sette ore, trasmessa in streaming.

Nel maggio 2022, il brano è stato trasformato nella performance concertistica video-vocale-strumentale, Lullaby for Mariupol, già eseguita a Vienna, Rotterdam e Linz. (ANSA).