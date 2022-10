Musica: la sinfonica di Milano inaugura i concerti ristretti

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Come un caffè ristretto, che lascia l'aroma in bocca e la voglia di fare un bis, così è la nuova formula di concerti ideata dall'orchestra sinfonica di Milano per la domenica pomeriggio.

L'idea è di attirare un nuovo pubblico con un 'assaggio' di musica classica di qualità ma meno impegnativa per durata - circa un'ora - e con un'orchestra da camera, più intima quindi e appunto più ristretta della compagine per i grandi concerti.

Si inizia domenica prossima, con il primo dei tre concerti ristretti, alle 16 con Metamorfosi, concerto con Kolja Blacher, ex Konzertmeister dei Berliner Philharmoniker, a guidare l'orchestra da Camera della sinfonica. Il programma prevede Metamorphosen di Richard Strauss, e la Sinfonia n. 25 in Sol minore scritta da Mozart a 17 anni. (ANSA).