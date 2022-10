Inciampa e parte un colpo dal suo fucile, grave cacciatore

(ANSA) - PAVIA, 19 OTT - E' inciampato questa mattina mentre stava camminando in un campo nella zona di Cascina Nuova, alla periferia di Mortara (Pavia), in Lomellina: il fucile che aveva in mano gli è scivolato a terra ed è partito un colpo che lo ha ferito alla tibia. Lo sfortunato cacciatore, un bresciano di 67 anni, è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza.

A chiedere aiuto è stato l'amico dell'uomo, che era con lui sul posto.

Il colpo ha provocato una lesione grave, interessando anche l'osso: per questo è stato necessario il trasferimento in un centro specializzato come quello del San Gerardo. Oltre agli operatori del 118 sono intervenuti sul luogo dell'infortunio anche i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'episodio. (ANSA).