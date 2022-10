Giochi: Monopoly è Mega Milano, oltre hotel pure grattacieli

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Monopoly ha ora una edizione milanese, anzi una edizione 'Mega Milano', visto che nel gioco - dove le tradizionali vie da vicolo Stretto a parco della Vittoria sono sostituiti dai quartieri come Brera e NoLo senza dimenticare l'hinterland con Cologno Monzese a Sesto San Giovanni - ci sono 12 caselle in più, un dado extra che velocizza le partite, i biglietti dell'autobus che permettono di spostare le pedine liberamente, una nuova banconota da mille e soprattutto la possibilità di costruire non solo case e alberghi, ma anche grattacieli.

In questa edizione maxi, realizzata nell'87mo anniversario del gioco da tavola da Winning Moves, sono a tema anche imprevisti e possibilità, come quella di regalare uno spettacolo teatrale alla Scala o affittare la casa per la Settimana della Moda. Nelle stazioni (anche quelle a tema) ci sarà poi la possibilità di costruire depositi per raddoppiare gli affitti.

