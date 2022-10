Frontale in galleria, morte due donne nel Lecchese

(ANSA) - LECCO, 19 OTT - Due donne sono morte e un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la Superstrada 36 Lecco-Colico all'altezza della galleria Dervio in provincia di Lecco, dove due auto si sono scontrate. Secondo i primi accertamenti una delle due era contromano.

Sul posto sono state inviate tutte le unità di pronto intervento a disposizione, tra le quali due ambulanze e due auto mediche più forze dell'ordine e Vigili del fuoco. Per le due donne, che viaggiavano sulla stessa auto, non c'è stato nulla da fare. In condizioni definite non gravi l'uomo che viaggiava sulla seconda vettura. (ANSA).