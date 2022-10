Egonu: 'Ricevuto tantissimo affetto, l'ho percepito'

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Premiata come migliore realizzatrice della scorsa stagione, Paola Egonu è stata protagonista della presentazione della stagione 2022-23 della serie A di pallavolo femminile, che si è svolta al Teatro Gerolamo di Milano. "L'affetto ricevuto? E' stato tantissimo e l'ho percepito tutto", dice la giocatrice che dopo il bronzo mondiale ha annunciato una pausa dall'Italvolley polemizzando con chi la critica per il colore della sua pelle.

Presentata come "il nostro orgoglio italiano", la pallavolista si è detta "agitatissima". "E' stato emozionante vedere Piero Garbellotto e Asia salire qui con la maglia di Conegliano che ho indossato per tre anni - aggiunge - Non far parte della squadra mi spiace, mi sembra strano". Per Egonu, che non vede l'ora di indossare la maglia della sua nuova squadra, il VakÕfBank di Istanbul, si tratta però soltanto di un arrivederci: "L'ho già detto - conclude - e lo penso ancora".

