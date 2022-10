Droga:scoperta casa-laboratorio, sequestrati 30 kg marijuana

(ANSA) - LECCO, 19 OTT - Un laboratorio clandestino per la coltivazione della marijuana è stato scoperto in un appartamento di Cremeno, in provincia di Lecco, nell'ambito di una operazione congiunta guardia di finanza e carabinieri. Sequestrati trenta chili di stupefacente, tre persone sono state arrestate.

Nell'abitazione era stato allestito un vero e proprio laboratorio con tanto di lampade, ventilatori e un essiccatoio, nonché il materiale per il confezionamento della droga e vari manuali per la coltivazione delle diverse tipologie di marijuana. I tre soggetti arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Lecco con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante della notevole quantità. (ANSA).