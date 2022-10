Calcio: Inter; Lukaku verso il ritorno in gruppo

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Romelu Lukaku vede il ritorno in campo. L'attaccante dell'Inter domani dovrebbe tornare ad allenarsi insieme ai compagni, dopo l'infortunio muscolare che lo tiene fermo dalla fine di agosto.

Oggi il centravanti belga ha svolto un allenamento personalizzato e domani potrebbe essere la giornata giusta per il ritorno in gruppo: poi il tecnico interista Simone Inzaghi e il suo staff prenderanno una decisione sull'ipotesi di convocare o meno Lukaku per la trasferta di Firenze, con la gara contro la Fiorentina in programma sabato sera al Franchi. (ANSA).