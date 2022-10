A Milano il PhotoVogue Festival parte da Susan Sontag

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Cosa direbbe oggi la critica americana Susan Sontag? E' la domanda sull'effetto 'normalizzante' prodotto dall'esposizione ripetuta al contenuto delle immagini cui tenterà di dare una risposta il prossimo PhotoVogue Festival, in programma dal 17 al 20 novembre a Milano.

Il festival di fotografia di moda consapevole, che si concentra sugli elementi in comune a etica ed estetica, troverà spazio con le sue sei mostre e numerosi talk negli spazi di BASE Milano, e si allargherà con eventi nelle principali gallerie d'arte della città.

Tra le mostre, 'Regarding the pain of others' presenterà eventi catastrofici della storia recente senza esporli visivamente, ma presentandoli attraverso la loro descrizione scritta. Il pubblico sarà quindi invitato a visualizzare mentalmente le immagini, una sfida per mettere in discussione il ruolo di consumatori di immagini ed essere spettatori attivi e responsabili. (ANSA).