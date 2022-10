A Milano arrivano i taxi sanificati contro virus e batteri

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - E' in grado di abbattere fino al 99,9% di virus e batteri all'interno dell'abitacolo l'innovativo sistema di sanificazione dei taxi milanesi, presentato oggi a Palazzo Marino dalle cooperative milanesi di Legacoop Taxiblu 02 4040 e RadioTaxi 02 8585, grazie alla collaborazione con Beghelli, che produce il dispositivo SanificaAria Mini, già installato a bordo delle prime auto.

Il dispositivo utilizza una tecnologia brevettata per l'inattivazione di batteri e virus, un procedimento di sanificazione dell'aria che si basa su un sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C con efficacia testata fino al 99,9%. In pratica, l'aria è aspirata attraverso un sistema di ventole e canalizzata a contatto con la luce ultravioletta all'interno del dispositivo da cui fuoriesce sanificata, creando una "barriera" protettiva localizzata contro virus e batteri. La sua efficacia antimicrobica è stata testata da laboratori privati e dall' Università di Modena e Reggio Emilia, mentre il Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova ne ha valutato l'operatività in ambiente. (ANSA).